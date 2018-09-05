«Ураган» окружит Казань. На трассах из города начали устанавливать камеры нового уровня

Они появятся на трассах Москва —Уфа (включая участок Казань — Челны), Казань — Оренбург, Казань — Ульяновск

Вокруг Казани на трассах начали устанавливать камеры фотовидеофиксации "АвтоУраган-ВСМ2", которые поднимут на новый уровень контроль за скоросью водителей на дорогах. Об этом сообщает "Бизнес Online".

С начала сентября уже установлено около 50 камер, всего к 30 октября на дорогах Татарстана появится около 100 комплексов. Новый комплекс фиксирует не только моментальную скорость движения автомобиля, но и среднюю, они превращаются в электронную сеть, в которую попадают нарушители скоростного режима на протяжении всей трассы и днем и ночью.

Новые камеры будут размещены на трассах Москва —Уфа (включая участок Казань — Челны), Казань — Оренбург, Казань — Ульяновск.

- Задача этих комплексов — сделать так, чтобы все водители двигались со скоростью, не превышающей установленную ПДД. В конечном итоге это снизит тяжесть ДТП и сократит их количество... Вне населенных пунктов ДТП сводятся к минимуму, если не превышается скорость, и эти приборы помогут нам бороться с причинами нарушений скоростных режимов. Все это для профилактики ДТП. По масштабам это первый в регионах страны проект такого уровня, - заявил глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

Также камеры будут помогать МВД в розыске преступников - угонщиков или подозреваемых в совершении других видов преступлений.

В следующем году планируется оснащать этими комплексами перекрестки казанских улиц, на которых зафиксировано большое число ДТП.

Отмечается, что в Ижевске, где "АвтоУраганы" появились на 13 перекрестках, за год "собирали" штрафов от 350 тысяч рублей до 8 млн за пересечение стоп-линии.