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В Татарстане отремонтировали еще часть трассы М7

В Татарстане отремонтировали еще часть трассы М7
16+
Фото: wikimedia.org

В Татарстане отремонтировали еще более 25 км автодороги М7 «Волга». Ремонтные работы завершены сразу на нескольких участках федеральной трассы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Капитальный ремонт проведен на участке автодороги с 794-го по 805-й км вблизи Казани. На проезжей части участка длиной 12 км устранили неровности и укрепили дорожную одежду двумя слоями асфальтобетона.

Для безопасности дорожного движения установлены дополнительные столбы электроосвещения, 10,7 км двухстороннего металлического барьерного ограждения, более 170 сигнальных столбиков и дорожные знаки. Рядом с поселком Новониколаевский и селом Семиозерка Зеленодольского района появились две посадочные площадки и автопавильоны.

N. Vildanov, 05.09.2018, 09:18
Тэги: Дороги
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