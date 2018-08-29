В РТ пьяный водитель насмерть сбил двух человек: по словам очевидцев - женщину и ребенка

В Альметьевске сегодня утром пьяный 27-летний водитель на "ВАЗ 21099" насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе, об этом сообщили очевидцы и в МВД по РТ.

Наезд случился в 8:10 на пересечении улиц Шевченко и Тукая, когда люди переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Сбив людей водитель скрылся, его после задержали сотрудники ДПС. Пешеходы скончались на месте происшествия, очевидцы говорят о гибели женщины и ребенка – девочке возрастом примерно в 10 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.