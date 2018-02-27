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В Казани водитель Audi подрался с водителем погрузчика из-за резкого подрезания на дороге

В Казани водитель Audi подрался с водителем погрузчика из-за резкого подрезания на дороге
16+

В Казани водитель Audi устроил потасовку с водителем погрузчика из-за резкого подрезания последнего, об этом ProKazan.ru сообщил очевидец происшествия, запись появилась в соцсетях.

- Водитель погрузчика подрезал парня на Audi, тот чуть на рельсы не улетел (Audi стоит впереди погрузчика), - заметил очевидец.

Разговор на повышенных тонах в итоге привел к потасовке, в какой-то момент водитель погрузчика вытащил биту.

A. Nabiullin, 28.08.2018, 14:25
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 августа 2018, 14:49
Водила на Ауди похож на педераса. А водитель погрузчика жырное чмо!:-D Баба у водилы ауди хороша. Я бы вдул!:-)
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Горожанин28 августа 2018, 14:50
За такие фокусы - впаять бы лет пять , говоря по хорошему . Ан нет - никому ничего не будет . Увечьте друг друга , калечьте , становитесь зверями . Какая то очень любопытная программа . Спущена с верху , разумеется .
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7
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и посадили вот открыл нам Амервот инужноику пусть хоть немного о нас государства позаботиться28 августа 2018, 14:52
Господа давайте будем вежливыми и на дороге я очень понимаю водителя Ауди я женщина и не сторонник потасовок но выданном случае с удовольствием врезал этому нахалу спогрузчика
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Горожанин28 августа 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Господа давайте будем вежливыми и на дороге я очень понимаю водителя Ауди я женщина и не сторонник потасовок но выданном случае с удовольствием врезал этому нахалу спогрузчика
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Тоже думаю что водитель погрузчика наз...ерил!
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Ага28 августа 2018, 15:10
Я узнал водителя Ауди! Это солист Бони-М!
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Горожанин28 августа 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Я узнал водителя Ауди! Это солист Бони-М!
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еще певец был какой-то из группы корни:-D Вот он! :-D

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Горожанин28 августа 2018, 15:15
А где сказоно что водила погрузчика подрезал
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Горожанин28 августа 2018, 15:19
Посоны не носите длинные волосы! Иначе будет как в этой драке! Ходите лысые!:-D Бабам нравятся лысые мужики!
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4
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Горожанин28 августа 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
За такие фокусы - впаять бы лет пять , говоря по хорошему . Ан нет - никому ничего не будет . Увечьте друг друга , калечьте , становитесь зверями . Какая то очень любопытная программа . Спущена с верху , разумеется .
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Такое эпичное начало, такие глубокие мысли. И такой ничтожный и приземлённый эпилог.

Не видать тебе повышения.
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Горожанин28 августа 2018, 16:11
...да с битой.. как то перебор получился...
ну оттаскал волосатика за волосенки..и харе !!!
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2
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Горожанин28 августа 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Водила на Ауди похож на педераса. А водитель погрузчика жырное чмо!:-D Баба у водилы ауди хороша. Я бы вдул!:-)
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За мной будешь
0
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