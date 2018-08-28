Казанец закрасил «двойную сплошную» на дороге, чтобы было проще попасть домой

В центре Казани на улице Тукая водитель закрасил часть двойной сплошной линии на дороге, чтобы проще было попадать в свой двор, темерь ему грозит крупный штраф. Об этом сообщает телканал "Татарстан 24".

Мужчина решил закрасить разметку ночью, но его действия попали на камеру видеонаблюдения, находящуюся на соседнем доме. На записи видно, как двое мужчин около часа закрашивали двойную сплошную линию. Все это время их приятель стоял возле кафе и, по всей видимости, руководил слаженными действиями своих напарников.

После того, как разметку закрасили, на этом участке начали происходить многочисленные ДТП.

Отмечается, что загрязнение и повреждние дороги наказываются крупным штрафом - мужчине, когда его найдут, нужно будет выплатить от 5 до 10 тысяч рублей.