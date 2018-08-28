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Казанец закрасил «двойную сплошную» на дороге, чтобы было проще попасть домой

Казанец закрасил "двойную сплошную" на дороге, чтобы было проще попасть домой
16+
Фото: скриншот

В центре Казани на улице Тукая водитель закрасил часть двойной сплошной линии на дороге, чтобы проще было попадать в свой двор, темерь ему грозит крупный штраф. Об этом сообщает телканал "Татарстан 24".

Мужчина решил закрасить разметку ночью, но его действия попали на камеру видеонаблюдения, находящуюся на соседнем доме. На записи видно, как двое мужчин около часа закрашивали двойную сплошную линию. Все это время их приятель стоял возле кафе и, по всей видимости, руководил слаженными действиями своих напарников.

После того, как разметку закрасили, на этом участке начали происходить многочисленные ДТП.

Отмечается, что загрязнение и повреждние дороги наказываются крупным штрафом - мужчине, когда его найдут, нужно будет выплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

N. Vildanov, 27.08.2018, 14:45
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин27 августа 2018, 15:03
А кто будет платить, кто руководил или кто закрашивал??
1
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Горожанин27 августа 2018, 15:03
Ключевое: когда найдут))
2
4
Согласны с автором?
Ага27 августа 2018, 15:05
10 тысяч - крупный штраф?!
1
9
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Ключевое: когда найдут))
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если
2
2
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 15:06
Ахахах прикол. Ну мужик смекалистый. Прям анекдот целый:-D
4
10
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 15:08
Как запретили левые повороты, так началось массовое дурошлепство - поворачивают направо и тут же на переходе резко разворачиваются, чуть не снося встречных >-(
Причем даже там, где левый поворот разрешен.

КОГДА НАЧНУТ ЩЕМИТЬ ЭТИХ ДЕБИЛОВ????? >-(>-(>-(
Лучший комментарий
1
18
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Горожанин27 августа 2018, 15:40
на регистраторе год 2011 . видео к делу не пришьешь.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Как запретили левые повороты, так началось массовое дурошлепство - поворачивают направо и тут же на переходе резко разворачиваются, чуть не снося встречных >-(
Причем даже там, где левый поворот разрешен.

КОГДА НАЧНУТ ЩЕМИТЬ ЭТИХ ДЕБИЛОВ????? >-(>-(>-(
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Когда другие дебилы научатся нормальные развязки делать. На горьковском вот закроют левые повороты, а развязок так и не будет, вот и будут все крюки по километров 5 делать, либо маневрировать на переходах
0
3
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горожанин27 августа 2018, 16:13
"После того, как разметку закрасили, на этом участке начали происходить многочисленные ДТП." Фигня это все. На двойную сплошную давно уже положили. Каждый день по Фучика езжу, раз пять-шесть точно поворачивают-разворачиваются. ГБДД не до этого, оне все на пешеходов ловят, там деньги хорошие и ездить никуда не надо - поделили меж собой переходы и стригут, бюджет пополняют (ладно, если бюджет)
0
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