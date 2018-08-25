При этом скачка цен не ожидается

В России собираются повысить акцизы а безин с 1 января 2018 года, обэтом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, передает РБК.

- Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, - заметил вице-премьер.

Напомним, в июне правительство России на фоне резко роста цен на на топливо решило ускорить снижение акцизов на горючее, акцизы на бензин (на 3 тыс. руб. на тонну) и на дизтопливо (на 2 тыс. руб. за тонну) были снижены с 1 июня.

По словам чиновника, несмотря на повышение акцизов Нового года, на АЗС "скачка [цен на бензин] не будет".

- Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло, — отметил Дмитрий Козак.