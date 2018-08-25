В Татарстане скатился в кювет автовоз, груженный автомобилями Lada

В Татарстане в кювет вылетел автовоз, груженный восемью автомобилями Lada. В момент аварии на грузовике находились семь легковых LADA Granta и один внедорожник Lada 4х4. Один из автомобилей сорвался и сильно разбит

Сообщается, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге во время дождя. Никто из людей не пострадал.

В соцсетях обсуждают дальнейшую судьбу автомобилей и водителя автовоза: покроет ли страховка ущерб от аварии и что будет с поврежденными авто? Люди волнуются, что их могут отремонтировать и продавать под видом “не бита, не крашена”.