В ГИБДД рассказали, как будут выглядеть новые водительские права

В ГИБДД России рассказали, как будут выглядеть новые водительские права. Как сообщает "Коммерсант", на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Еще одно нововведение — надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

В удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты.

Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

Дата начала выдачи новых прав пока неизвестна.