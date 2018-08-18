От властей Казани потребовали избавиться от потопов после ливней. В этот раз прокуратура

В Казани прокуратура потребовала от исполкома исправить нарушения в работе ливневой канализации, из-за чего города постоянно затапливает после сильных дождей. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку содержания и эксплуатации сетей ливневой канализации.

- Выявленные нарушения стали возможными вследствие недостаточного внимания со стороны городских властей к данному вопросу, - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в исполком города представление об устранении нарушений.

Напомним, в предыдущий раз непогоду в городе, из-за которой оказались затоплены ряд улиц, объяснили свежескошенной травой, забившей ливневки.