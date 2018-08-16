В Татарстане на трассе в ДТП погибли четыре человека‍

В Сабинском районе Татарстана накануне в ДТП погибли четыре человека, информацию ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

По предварительным данным, около 16 часов на трассе Богатые Сабы – Лесхоз возле села Кильдебяк 59-летний водитель из Вятских Полян Кировской области на "Ладе Ларгус" выехал на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Epica, за рулем которой был 50-летний житель поселка Богатые Сабы.

- Оба водителя и два пассажира "Лады" - 57-летний житель Кировской области и 28-летняя девушка из Кукмора - погибли на месте, - говорится в сообщении.

Идет следствие.