Пенсионерка из Казани доехала на мопеде до Байкала

65-летняя пенсионерка из Казани Александра Болдыревадобралась на мопеде до Байкала, для достижения своей цели она проехала 4 300 километров. Об этом сообщает телеканал "360".

- Подъезжала к Байкалу со слезами на глазах, это такое счастье! Уже съездила на экскурсию по Ольхону: красота неописуемая! Пробуду здесь пару дней и выдвинусь в обратный путь, - рассказала женщина.

Пенсионерка преодолела весь путь на мопеде Yamaha Vino, средняя скорость движения которого - 60-70 км/час.

По словам пенсионерки, путешествовать по России было ее детской мечтой. Такие поездки на скутере женщина совершает каждый год. В день она проезжала не меньше 500 километров. По ее словам, семья ее поддерживает, хотя и очень переживает.

Вскоре она поедет обратно.