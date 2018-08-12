В Казани жена остановленного водителя до крови искусала инспектора ГИБДД

В Казани минувшей ночью на улице 5-я Станционная жена задержанного водителя покусала сотрудника ГИБДД, у того на руке пошла кровь. об этом сообщает "Татарстан 24".

Экипаж ГИБДД заметил подозрительную "Ладу", за ней началась погоня. В итоге ее удалось остановить, за рулем оказался пьяный водитель, пассажиркой была его жена.

Женщина сразу же накинулась на патрульных, укусив одного из них, после этого в драку полез и водитель. В итоге на них пришлось надеть наручники.

Уже в патрульной машине женщина начала просить полицейских не забирать машину на штрафстоянку до приезда дочери, которая по документам является хозяйкой автомобиля. При появлении дочери у задержанных едва не произошла новая потасовка с полицейскими.

Водителю авто грозит лишение прав за вождение в нетрезвом виде, а на его жену могут возбудить уголовное дело за нападение на полицейских.