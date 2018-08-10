Под Казанью погиб глава АТП, который на KIA врезался в «Ладу Веста»

В Зеленодольском районе Татарстана в субботу, 11 августа, погиб 55-летний глава Сенгилеевского АТП из Ульяновской области, который на KIA Optima на перекрестке врезался в "Ладу Веста". Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, около 14 часов водитель KIA на перекрестке неравнозначных дорог не уступил 35-летнему водителю "Лады".

- В результате водитель иномарки скончался, двух пассажирок "Лады" с травмами головы и переломами ребер госпитализировали в Нурлатскую больницу, у водитля "Лады" диагностировали травму живота и ушиб руки, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется расследование.

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