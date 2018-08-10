В Казани пенсионерка протаранила пять автомобилей на парковке

На парковке на улице Закиева в Казани пожилая женщина на большой скорости врезалась в пять автомобилей. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Пенсионерка сидела за рулем «Лады Гранты» и пыталась выехать. После того, как автомобиль начал таранить припаркованные машины, очевидцы подумали, что за рулем находится нетрезвый водитель, и собирались задержать его силой до приезда полиции. Однако водителем оказалась перепуганная пенсионерка, которая даже не могла объяснить, почему жала на “газ”.

Пострадавших в аварии нет. Бабушка еще долго находилась в шоковом состоянии. Как предполагают автомобилисты, она перепутала педали и даже могла одновременно нажимать на педали газа и тормоза.

Ущерб от ДТП будет восстанавливать страховая компания.