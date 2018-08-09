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В Нижнекамске водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика

В Нижнекамске водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика
16+
Фото: соцсети

В Нижнекамск накануне вечером 24-летний водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе, об этом сообщает телеканал НТР.

Наезд произошел в 18 часов около дома №26 по улице Корабельной, от полученных травм ребенок скончался на месте. По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить.

 
N. Vildanov, 10.08.2018, 08:59
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин10 августа 2018, 09:02
Очень страшно . Не дай бог .
Лучший комментарий
1
21
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Горожанин10 августа 2018, 09:09
Опять на пешеходном переходе. Водятлам совсем похоже насрать на ПДД. Нужно ужесточить УК и давать реальные сроки в колонии.
П.С. Вильданов еще любитель фото прикреплять в стиле хоррор
7
12
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:17
В ответ на комментарий пользователя
Опять на пешеходном переходе. Водятлам совсем похоже насрать на ПДД. Нужно ужесточить УК и давать реальные сроки в колонии.
П.С. Вильданов еще любитель фото прикреплять в стиле хоррор
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Иди най....х! "По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить". Правила учи, неуч
7
14
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:19
В ответ на комментарий пользователя
Опять на пешеходном переходе. Водятлам совсем похоже насрать на ПДД. Нужно ужесточить УК и давать реальные сроки в колонии.
П.С. Вильданов еще любитель фото прикреплять в стиле хоррор
Развернуть
посмотри видео и коммент с фото сначала....как там с переходом?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:28
Остановился посмотри пять раз налево пять раз на право детей держите за руки будите жить дальше
0
5
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:46
В ответ на комментарий пользователя
Остановился посмотри пять раз налево пять раз на право детей держите за руки будите жить дальше
Развернуть
Да с этими долбоебами хоть сто раз смотри, никто не остановится.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Да с этими долбоебами хоть сто раз смотри, никто не остановится.
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Да вчера проверил. Мирно останавливаешься перед пешеходным переходом, удостоверяешься, что тебя пропускают и быстрым шагом переходишь, оглядываясь. Водитель доволен, сам живой и движешься вперед
0
6
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Иди най....х! "По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить". Правила учи, неуч
Развернуть
ипаный дятел! Он выскочил на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ. Если водитель не водятел как ты то он ОБЯЗАН ВСЕГДА снижать скорость перед любым дорожным переходом!>-(
2
7
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
ипаный дятел! Он выскочил на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ. Если водитель не водятел как ты то он ОБЯЗАН ВСЕГДА снижать скорость перед любым дорожным переходом!>-(
Развернуть
Че в глаза долбишься? Наверху есть видео, покажи, где на нем переход? Потом покажи пункт правил, где обязан ВСЕГДА снижать скорость. И потом, следует обратиться в клинику если вам дятлы не дают покоя
4
2
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 10:26
В ответ на комментарий пользователя
ипаный дятел! Он выскочил на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ. Если водитель не водятел как ты то он ОБЯЗАН ВСЕГДА снижать скорость перед любым дорожным переходом!>-(
Развернуть
Я может вас удивлю, но прежде чем что-то говорить, нужно это знать. А вы не знаете. В ПДД нет пункта, обязывающего водителя снижать скорость перед пешеходным переходом. Нет его. И всё. Если есть, приведите его пункт, пожалуйста. Я вот давно не открывал ПДД, но точно знаю, что такого пункта нет.
Зато есть пункт, который обязывает пешехода убедиться, что переходить безопасно. Учите мат часть.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 10:33
[***]
0
0
Согласны с автором?
Пдд10 августа 2018, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Я может вас удивлю, но прежде чем что-то говорить, нужно это знать. А вы не знаете. В ПДД нет пункта, обязывающего водителя снижать скорость перед пешеходным переходом. Нет его. И всё. Если есть, приведите его пункт, пожалуйста. Я вот давно не открывал ПДД, но точно знаю, что такого пункта нет.
Зато есть пункт, который обязывает пешехода убедиться, что переходить безопасно. Учите мат часть.
Развернуть
Как насчет этого пункта?
0
0
Согласны с автором?
Пдд10 августа 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
Я может вас удивлю, но прежде чем что-то говорить, нужно это знать. А вы не знаете. В ПДД нет пункта, обязывающего водителя снижать скорость перед пешеходным переходом. Нет его. И всё. Если есть, приведите его пункт, пожалуйста. Я вот давно не открывал ПДД, но точно знаю, что такого пункта нет.
Зато есть пункт, который обязывает пешехода убедиться, что переходить безопасно. Учите мат часть.
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Блин, не могу фото прикрепить
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2018, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Я может вас удивлю, но прежде чем что-то говорить, нужно это знать. А вы не знаете. В ПДД нет пункта, обязывающего водителя снижать скорость перед пешеходным переходом. Нет его. И всё. Если есть, приведите его пункт, пожалуйста. Я вот давно не открывал ПДД, но точно знаю, что такого пункта нет.
Зато есть пункт, который обязывает пешехода убедиться, что переходить безопасно. Учите мат часть.
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Читай дятел и вбивай себе в моск если он есть!>-(
ПДД 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.
0
2
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Горожанин10 августа 2018, 10:59
Сабитов камиль минахметович.идет к луне,обратно идет от луны.у нас природа такая.привыкайте!!!
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