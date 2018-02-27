На трассе Набережные Челны — Елабуга фуру разрубило пополам

В Елабужском районе Татарстана фуру разрубило пополам. ДТП произошло накануне около 13.00 на 990-м километре трассы М-7 в направлении Набережных Челнов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На трассе столкнулись большегруз «Мерседес», легковушка «Хендэ» и фура «МАН» с Удмуртскими номерами. От удара фуру разрубило пополам. В результате ДТП пострадали четверо детей, передает progorodchelny.ru.