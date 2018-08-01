«Это какой-то кошмар»: жители Нижнекамска пожаловались на вонь в городе

В Нижнекамске накануне и сегодня ночью жители начали массово жаловать на невыносимый химический запах по всему городу, об этом сообщает телеканал "НТР".

На телефоны соответствующих служб поступило не менее 15 сообщений о запахе, экологи забрали пробы воздуха, выяснилось, что утечки сетевого газа в воздухе обнаружено не было.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ выясняет причины сильного запаха.