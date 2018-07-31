В Казани на два дня изменят график работы автобусов и уберут несколько остановок

Нельзя будет выйти на остановке "Парк Горького", "Дворец водных видов спорта", "Улица С.Хакима"и "Мост Миллениум"

В Казани в субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, из-за соревнований по триатлону будет изменен график работы общественного транспорта, а также убраны несколько остановок. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Отмена остановок

Также было принято решение на время соревнований отменить следующие остановки: "Парк Горького" по улице Ершова в направлении улиц Толстого, пассажиров собираются высаживать и забирать в районе транспортной развязки по улице Вишневского;

Остановка "Дворец водных видов спорта" на улице Сибгата Хакима;

Остановки "Улица Сибгата Хакима" и "Мост Миллениум" на проспекте Амирхана и 4-й транспортной дамбе по направлению к улице Ершова.

Напомним, в эти дни также будет масштабное перекрытие дорог. Полный список из десятков улиц можно прочитать по ссылке.