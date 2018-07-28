В Татарстане в ДТП погибли байкер с девушкой

В Альметьевске ночью 29 июля в ДТП погибли 34-летний байкер на Yamaha и его 21-летняя спутница, об этом сообщили в ГИБДД. Столкновение случилось на улице Шевченко.

По предварительным данным, около 1 часа ночи 20-летний водитель "Лады" 14-й модели на перекрестке улиц Шевченко-Строителей, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним.

В результате и байкер, и пассажирка скончались на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист не имел права управления мотоциклом.