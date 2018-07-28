В Казани временно закроют движение по улице Дубравная, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 19.00 30 июля до 7.00 31 июля движение будет полностью закрыто на участке от проспекта Победы до кольца на улице Дубравная в районе дома №49.

Сообщается, что это связано с укладкой верхнего слоя асфальтобетона.