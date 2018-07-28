В Татарстане «Лада» столкнулась с грузовиком: один человек погиб и трое ранены

Сегодня в Актанышском районе Татарстана в столкновении "Лады 2114" и грузовика погиб один человек, а трое получили ранения. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона, также подробности появились в соцсетях.

Примерно в 12:20 на трассе М7 между селами Старое Байсарово и Верхнее Яхшеево водитель "Лады" на высокой скорости не справилась с управлением, столкнувшись с грузовым Mercedes. От полученных травм на месте погиб человек, остальных пострадавших госпитализировали.

ГИБДД ведет расследование.