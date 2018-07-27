В Казани столкнулись два трамвая. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло сегодня утром на остановке «Улица Халитова». На кадрах видно, что один из трамваев сошел с рельсов.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, которая управляла трамваем. В настоящее время устанавливаются все подробности.