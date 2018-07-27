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В Казани столкнулись два трамвая

В Казани столкнулись два трамвая
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Фото: соцсети

В Казани столкнулись два трамвая. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло сегодня утром на остановке «Улица Халитова». На кадрах видно, что один из трамваев сошел с рельсов.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, которая управляла трамваем. В настоящее время устанавливаются все подробности. 

Элина Валеева, 28.07.2018, 15:52
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин28 июля 2018, 16:08
На дороге держусь подальше от женщин за рулём и транспортных средств красного цвета.
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То же28 июля 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
На дороге держусь подальше от женщин за рулём и транспортных средств красного цвета.
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Ага попался!
Я на синей езжу.:-P
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Горожанин28 июля 2018, 17:55
Евроасаго!
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Горожанин28 июля 2018, 18:00
Мэр любитель всего красного !
0
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Горожанин28 июля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Мэр любитель всего красного !
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Он ещё и в красных труселях ходит, наверное))
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ашотик28 июля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Мэр любитель всего красного !
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тагда иму бы в испанию на забеги быков
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Горожанин28 июля 2018, 20:19
пыталась обогнать
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,Нещто28 июля 2018, 20:26
Там и не только рельсы кривые, а у асфан они волнообразные, и к тому же водители нарушили. Вагон сошедший с рельс ты к нему не должен подъезжать не перекрывая встречку. Тут на халитова на внешних и внутренних петлях а так же на стрелках вагоны друг друга пытаются обогнать
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рус28 июля 2018, 20:28
ужас какой
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