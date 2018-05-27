ДТП В Казани: после столкновения одна из машин перевернулась на крышу

Серьезная авария произошла сегодня днем в Казани, в результате которой одна из машин перевернулась на крышу. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Чистопольская и Мередианная — там столкнулись «Шевроле» и «Лада Калина». Отечественный автомобиль после столкновения перевернулся на крышу.

Предварительно, в результате аварии пострадали несколько человек. В настоящее время выясняются подробности происшествия.