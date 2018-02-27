В Зеленодольске на пожаре сгорели автобус, «ГАЗель» и «Лада»

В Зеленодольске около гаражей на улице Гоголя накануне днем сгорели автобус, "ГАЗель" и "Лада", об этом сообщили в МЧС.

Пожар начался около 16 часов, прибывшие пожарные потушилиего за 10 минут. Все машины в результате ЧП сгорели полностью. Причина пожара выясняется, в результате него никто не пострадал.