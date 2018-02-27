В Татарстане сожгли машину директора компании

В Бугульме ночью 25 мая около дома по улице Ленина неизвестный поджег "ВАЗ 2104", принадлежащий 70-летнему директору компании, в результате машина частично сгорела. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ и источник ProKazan.ru.

По данным МЧС, пожар начался около 1 часа ночи, полностью его потушили в 1:11.

- Было возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", ведется поиск подозреваемого, - сообщили ProKazan.ru.

Идет расследование.