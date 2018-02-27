На трассе М7 собираются возвести композитные ограждения для защиты от «лобовых» ДТП

На трассе М7, которая проходит в том числе через Татарстан, собираются установить новые виды ограждений — инновационные быстровозводимые разделительные конструкции-ограждения из композитных материалов, сообщили в ГИБДД России.

Пока что такие ограждения появились на одном из участков дороги в Ижевске.

- Одной из наиболее перспективных разработок по информированию водителей о разделении встречных потоков транспорта стало бы использование быстровозводимых дорожных ограждений, изготовленных из композитных материалов.



Преимуществом таких изделий является их низкая себестоимость, компактность, простота и оперативность в установке, распознаваемость в процессе эксплуатации, а также длительный срок службы. Отсутствие же технических сложностей при монтаже композитных конструкций позволит специалистам более мобильно, чем сейчас, реагировать на возникающие угрозы безопасности дорожного движения, - сообщили в ГИБДД.

Столкновения лоб в лоб, по данным ГИБДД, являются ДТП с наиболее тяжкими последствиями, в прошлом году из 19 тысяч погибших в России в дорожных происшествиях людей четверть умерли в подобных столкновениях.