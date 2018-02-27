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Новый забор на Сибгата Хакима: там завершается строительство дороги для беспилотников

Новый забор на Сибгата Хакима: там завершается строительство дороги для беспилотников
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В Казани улицу сибгата Хакима огородили еще одним забором, там завершается строительство дороги для беспилотных шаттлов.

Во время Чемпионата мира по футбола шаттлы будут перевозить пассажиров от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера», его скорость составит 25 км/ч. Также для шаттлов будут установлены станции подзарядки.

Напомним, официальная презентация беспилотного транспорта состоится 13 июня. Отмечается, что после чемпионата мира по футболу беспилотники будут перевозить пассажиров бизнес-класса в аэропорту «Бегишево».

N. Vildanov, 26.05.2018, 09:55
Тэги: Дороги
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