В Казани будет частично закрыто движение около театра кукол «Экият»

В Казани в 27 и 28 мая будет частично закрыто движение около театра кукол "Экият", об этом сообщается на официальном портале мэрии города. В эти дни там будет проходить праздника "Духов день в Суконной слободе".

- С 10:00 движение транспорта будет ограничено по проезжей части внутриквартального проезда внутри зеленой зоны на участке от улицы Петербургская до улицы Тихомирнова (площадь перед театром кукол "Экият"), - говорится в сообщении.

Движение будет закрыто до 22 часов.