В Казани в дни ЧМ-2018 ограничат движение на десятках улиц: ProKazan публикует список

Ограничение будет действовать с 16 июня по 25 июля

В Казани во время чемпионата мира по футболу будет ограничено движение на десятках улиц. Об этом говорится на официальном сайте мэрии города.

Так, ограничение будет введено с 9.00 до 17.00 16 июня; с 17.00 20 июня до 1.00 21 июня; с 17.00 24 июня до 1.00 25 июня; с 13.00 до 21.00 27 июня; с 13.00 до 21.00 30 июня; с 17.00 6 июля до 01.00 7 июля.

Также будет ограничено движение на следующих участках:

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.