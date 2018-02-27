Улицу Сибгата Хакима около Чаши закроют на два месяца. Власти пообещали отложить закрытие

Власти Казани пообещали отложить закрытие на 2 месяца улицу Сибгата Хакима, которая изначально должна была закрыть 25 мая. Об этом накануне на пресс-конференции сообщил замглавы исполкома города Дамир Фаттахов.

Сейчас в мэрии прорабатывается вопрос о переносе этих сроков поближе к началу мундиаля - то есть в первых числах июня.

- Мы хотим максимально отложить закрытие улицы, так как не можем просто так закрыть столь важную для казанцев транспортную магистраль, - заметил Фаттахов.

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Точная дата перекрытия дороги пока неизвестна.