В России создадут единую электронную базу автомобилей

В России с 2019 года введут электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, передают «Известия».

Отмечается, что это позволит исключить коррупционные факторы, которые препятствуют выводу автомобиля на рынок. Кроме того, электронная база е-ОТТС поможет ведомствам отслеживать выпущенные транспортные средства.

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ОТТС — документ автомобиля, который оформляется на заводе. В документе содержится вся техническая информация об автомобиле и свидетельствует о том, что машина прошла все требуемые законодательством испытания на безопасность конструкции.