Под Казанью лоб в лоб столкнулись «Тойота» и «Жигули»: один человек погиб

В Лаишевском районе лоб в лоб столкнулись «Тойота» и «Жигули». В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка «Жигулей», сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла недалеко от поселка Нармонка в 11.58.

- Также различные травмы получили 67-летний водитель и 64-летняя пассажирка «Тойоты», и 29-летний водитель отечественного автомобиля, - рассказали в МЧС.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.