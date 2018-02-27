В Казани частично закроется движение по улице Павлюхина и по Оренбургскому тракту

В Казани с 18 мая частично закроется движение по улице Павлюхина и по Оренбургскому тракту, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение будет ограничено до 21 мая.

- Это связано с работами по укладке верхнего слоя асфальтобетона, - говорится в сообщении.

Так, с 19.00 18 мая до 6.00 19 мая будет полностью закрыто движение по улице Павлюхина в направлении от улицы Даурская до улицы Назарбаева. Отмечается, что движение в эти часы будет односторонним в противоположном направлении.

С 6.00 19 мая до 6.00 21 мая будет ограничено движение по улице Павлюхина и Оренбургскому тракту от улицы Назарбаева до Танкового кольца.