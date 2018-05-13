В России предлагают ограничить красный для пешеходов 45 секундами

В России предложили ограничить время ожидания зеленого света на пешеходных переходах — до 45 секунд, пишут «Известия».

Отмечается, что до конца года будет разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Схемы светофорного регулирования», в котором будет прописана рекомендация делать красный свет для пешеходов не дольше 45 секунд. По словам экспертов, это позволит снизить аварийность.

- Нетерпеливые пешеходы начинают перебегать на красный свет уже после 45 секунд. При этом идеальным временем ожидания для пешеходов является и вовсе 30 секунд, - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый стандарт будет утвержден в 2019 году.