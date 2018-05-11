В Казани закроется движение по улице Лядова

В Казани с 19 по 20 мая будет полностью закрыто движение возле дома №7 по улице Лядова, сообщается на официальном сайте мэрии города.

- Это связано с проведением Казанскими тепловыми сетями капитального ремонта тепловода, - говорится в сообщении.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.