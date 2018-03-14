В России на дорогах появится новая разметка желтого и синего цвета

Нововведения вступят в силу с 1 июня текущего года

На российских дорогах появится новая разметка желтого и синего цвета. Новый ГОСТ, который призван сделать разметку максимально удобной для участников движения, утвержден Росстандартом, пишет «Коммерсантъ».

Нововведения вступят в силу с 1 июня текущего года. Так, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими.

- Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток, - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно стандарту, все виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого так и желтого цвета. Однако до сих пор желтая разметка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Кстати, среди новых обозначений, которые наносятся на асфальт, - это знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, а также разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке).