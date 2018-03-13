Серьезное ДТП на проспекте Победы: автомобиль перевернулся через другой и снес ограждение

Накануне вечером в Казани на проспекте Победы произошло серьезное ДТП — там столкнулись Shevrolet и Hyundai Solaris. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что один автомобиль налетел на другой, после чего его перекинуло через ограждение.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.