В марте в России вступают в силу новые требования ПДД

Новые правила призваны улучшить статистику аварийности в ночное время

С 18 марта в России вступают в силу новые требования правил ПДД, пишут «Известия».

Согласно новым правилам, водители, которые попали ночью в ДТП или просто остановились на дороге, обязаны выходить из машины только в светоотражающем жилете.

Отмечается, что эти правила будут действовать и в дневное время суток при ограниченной видимости на дорогах.

- Новые правила призваны улучшить статистику аварийности в ночное время, - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году снизилось количество ДТП на дорогах, поэтому эту динамику необходимо сохранить и улучшить.