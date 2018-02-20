В Татарстане к 2045 году появится территория беспилотного движения

Вскоре в Казани начнётся двухдневная Международная конференция ITS Forum-Kazan. На ней гостям в числе прочего покажут разработку беспилотного автомобиля "Камаз"

В Татарстане появится территория беспилотного движения к 2045 году, об этом рассказал сегодня директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов.

- С 2012 года мы видим в Европе развитие этого направления. В 2010 году определена стратегия, и сегодня есть целевые программы и стандартизация. Если Европа приняла стратегию, что к 2030 году активно развить территорию беспилотного движения, то, по нашим оптимистичным прогнозам, это где-то 2045 год, — отметил Рифкат Минниханов.

По словам Минниханова, самый сложный вопрос на сегодняшний день - это подготовка кадров.

- Я не скажу, что в России многие могут похвалиться подготовкой кадров по ИТС (интеллектуальной транспортной системе, — сказал Рифкат Минниханов.

Также Минниханов сообщил, что 27 февраля в Казани начнётся двухдневная Международная конференция ITS Forum-Kazan. На ней гостям в числе прочего покажут разработку беспилотного автомобиля "Камаз".

Первые беспилотные автобусы могут появиться в России к 2018 году на территориях бизнес парков, выставочных центров, наукоградов, музейных комплексов и аэропортов. Над проектом беспилотных автобусов работают специалисты института НАМИ и "Камаза" с привлечением компании "Яндекс", отвечающей за инфраструктуру.