В России изменили правила прохождения техосмотра автомобилей

Правительство России изменило правила прохождения техосмотра. В соответствии с постановлением, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, теперь владельцы автомобилей должны укомплектовать транспортное средство не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой.

Кроме того, согласно документу, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса транспортного средства.

Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, "это не реформа, это приведение в соответствие требованиям Таможенного союза".

- Практически все транспортные средства, которые передвигаются по Таможенному союзу, должны быть одинаково технически исправны, иметь одинаковое техническое состояние. В противном случае у нас границы открыты, и если там ездят так, а здесь так, то мы получим большое количество происшествий по технической неисправности. Поэтому постановление правительства, которое сегодня вышло, всего лишь приводит наши ГОСТы и наши правила в соответствие с регламентами Таможенного союза, — сказал Ефремов, отмечают "Известия".