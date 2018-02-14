В Казани ГИБДД выйдет на очередной «Тоннель»

В Казани завтра, 16 февраля, ГИБДД вновь проведет операцию "Тоннель", об этом сообщили в ведомстве.

Будет перекрыт определенный участок дороги, при этом неизвестны время и место проведения операции.

На особом контроле будут уделять водителям без удостоверения, в состоянии опьянения, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства и водителям с долгами по штрафам ПДД.

Также будет проводиться работа с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушения правил.