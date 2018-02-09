В центре Казани «Лада» протаранила Hummer

В центре Казани на улице Московская водитель "Лады" 14-й модели на перекестке протаранил Hummer, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24". ДТП случилось в ночь на субботу.

Предварительно, водитель "Лады", увидев, что после зеленого сигнала светофора загорелся желтый решил проскочить перекресток, но справа чуть раньше выехал Hummer, автомобили столкнулись.

Основной удар пришелся на колесо Hummer, поэтому внедорожник сильно не пострадал, чего не скажешь о "Ладе". Вся передняя часть "четырнадцатой" превратилась в груду металла. Водитель и пассажирка "Лады" пробили головой лобовое стекло. Девушка получила сотрясение головного мозга и ее госпитализировали в больницу, водитель от госпитализации отказался.