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В центре Казани «Лада» протаранила Hummer

В центре Казани "Лада" протаранила Hummer
16+
Фото: скриншот

В центре Казани на улице Московская водитель "Лады" 14-й модели на перекестке протаранил Hummer, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24". ДТП случилось в ночь на субботу.

Предварительно, водитель "Лады", увидев, что после зеленого сигнала светофора загорелся желтый решил проскочить перекресток, но справа чуть раньше выехал Hummer, автомобили столкнулись.

Основной удар пришелся на колесо Hummer, поэтому внедорожник сильно не пострадал, чего не скажешь о "Ладе". Вся передняя часть "четырнадцатой" превратилась в груду металла. Водитель и пассажирка "Лады" пробили головой лобовое стекло.  Девушка получила сотрясение головного мозга и ее госпитализировали в больницу, водитель от госпитализации отказался.

Денис Зарипов, 11.02.2018, 09:34
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин11 февраля 2018, 09:46
Доброе утро страна:-D
0
11
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Горожанин11 февраля 2018, 09:50
Позитивных новостей вообще не пишут. Грусть и печаль проказан
1
17
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 09:59
Водитель пробил лобовое стекло и отказался от госпитализации, мозг не задет госпитализация не нужна.:-D
1
30
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Оскар11 февраля 2018, 09:59
Опять не пристегнутые... дебилоидо детектед.. Девушку жалко!
2
22
Согласны с автором?
Михаил11 февраля 2018, 10:04
Непристегнутые дебилы летят на красный... каждый четвертый в казани так ездит.
1
27
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Горожани11 февраля 2018, 10:13
Моська попыталась лаять на слона,но не получилось.
1
11
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Горожанин11 февраля 2018, 10:28
Колесо хамера стоит дороже чепырки:-D
Лучший комментарий
1
42
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
Позитивных новостей вообще не пишут. Грусть и печаль проказан
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Лада -хаммер. По моему это патриотично.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 10:52
Так их, этих америкосов:-D
2
6
Согласны с автором?
Гульназик11 февраля 2018, 11:20
Лада ехала с зеленого на желтый, хамер с красного на желты, по факту получается лада заканчивал свой маневр и полный приоритет у лады, а хамер видимо все никак дождаться не мог зеленого полноценного и тем самым не дал закончить маневр ладе. Мое мнение такое и я на 100% уверена найдутся такие люди, которые будут не согласны со мной. А по поводу не пристегнутых ремней сказать ничего не могу поскольку посадка водителя разная может быть кто то в руль вцепится вплотную задвинется, а кто то полулежа ездить любит... А еще как правило ремни на ладах редко срабатывают.... Жалко очень водителя и пассажирку лады неожиданно и страшное происшествие.... Здоровья и удачи им.
4
33
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Васёк11 февраля 2018, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Лада ехала с зеленого на желтый, хамер с красного на желты, по факту получается лада заканчивал свой маневр и полный приоритет у лады, а хамер видимо все никак дождаться не мог зеленого полноценного и тем самым не дал закончить маневр ладе. Мое мнение такое и я на 100% уверена найдутся такие люди, которые будут не согласны со мной. А по поводу не пристегнутых ремней сказать ничего не могу поскольку посадка водителя разная может быть кто то в руль вцепится вплотную задвинется, а кто то полулежа ездить любит... А еще как правило ремни на ладах редко срабатывают.... Жалко очень водителя и пассажирку лады неожиданно и страшное происшествие.... Здоровья и удачи им.
Развернуть
Судя по вашему комменту, пусть каждый как хочет так и ездит: хоть на жёлтый с красным, без ремня, да и без мозгов сойдёт.
14
12
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Ананим11 февраля 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Позитивных новостей вообще не пишут. Грусть и печаль проказан
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Почему же грусть. Ещё один гонщег доездился. Теперь почку продаст что бы новую резину на Хаммер взять.
5
8
Согласны с автором?
Ананим11 февраля 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
Лада ехала с зеленого на желтый, хамер с красного на желты, по факту получается лада заканчивал свой маневр и полный приоритет у лады, а хамер видимо все никак дождаться не мог зеленого полноценного и тем самым не дал закончить маневр ладе. Мое мнение такое и я на 100% уверена найдутся такие люди, которые будут не согласны со мной. А по поводу не пристегнутых ремней сказать ничего не могу поскольку посадка водителя разная может быть кто то в руль вцепится вплотную задвинется, а кто то полулежа ездить любит... А еще как правило ремни на ладах редко срабатывают.... Жалко очень водителя и пассажирку лады неожиданно и страшное происшествие.... Здоровья и удачи им.
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Для информации после красного загорается зеленый
5
7
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Горожанин11 февраля 2018, 12:00
Если это Ломбардщик с нищекамска?? то это отличнейшая новость!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 12:20
Гопник на тазоведре как обычно ездит на красный и допрыгался
5
7
Согласны с автором?
Л11 февраля 2018, 12:25
Надобыло хаммеру после аварии здать немного назад и проехать по металлоломуваз
4
2
Согласны с автором?
Хатуль Мадан11 февраля 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Для информации после красного загорается зеленый
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Для информации - после красного включается желтый 8-*
2
9
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Горожанин11 февраля 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Гопник на тазоведре как обычно ездит на красный и допрыгался
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"Авось проскочу небось" )))))
1
8
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Горожанин11 февраля 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Судя по вашему комменту, пусть каждый как хочет так и ездит: хоть на жёлтый с красным, без ремня, да и без мозгов сойдёт.
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С ремнями бы два трупа было.
8
0
Согласны с автором?
Таки дела11 февраля 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Лада ехала с зеленого на желтый, хамер с красного на желты, по факту получается лада заканчивал свой маневр и полный приоритет у лады, а хамер видимо все никак дождаться не мог зеленого полноценного и тем самым не дал закончить маневр ладе. Мое мнение такое и я на 100% уверена найдутся такие люди, которые будут не согласны со мной. А по поводу не пристегнутых ремней сказать ничего не могу поскольку посадка водителя разная может быть кто то в руль вцепится вплотную задвинется, а кто то полулежа ездить любит... А еще как правило ремни на ладах редко срабатывают.... Жалко очень водителя и пассажирку лады неожиданно и страшное происшествие.... Здоровья и удачи им.
Развернуть
Это не маневр. Это проезд перекрестка, и хамер должен был ехать на зеленый или желтый, но так как лада проезжала на желтый, то хамер ехал на красный. Но статья однобоко ( решил проскочить перекресток). Он его не проскакивал , а Проезжал на желтый, что разрешено
5
6
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Горожанин11 февраля 2018, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Водитель пробил лобовое стекло и отказался от госпитализации, мозг не задет госпитализация не нужна.:-D
Развернуть
Невозможно задеть то, что отсутствует. Был бы мозг - не пытался бы на желтый пролетать перекресток. Для самых тупых - разрешающий сигнал светофора один-единственный и это не желтый :-D Понимаю, что сейчас начнут власть насчёт завершения маневра, ну вот и завершил.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Это не маневр. Это проезд перекрестка, и хамер должен был ехать на зеленый или желтый, но так как лада проезжала на желтый, то хамер ехал на красный. Но статья однобоко ( решил проскочить перекресток). Он его не проскакивал , а Проезжал на желтый, что разрешено
Развернуть
Вам бы пдд почитать. ..
Проезд на желтый свет - запрещен! !!!
Моду взяли -а че, я же на желтый,проскочу.
В этом году собираются вводить штраф как раз за это и давно пора. Вы не знаете на каком перекрестке это было вот и не болтайте. И я не буду судить, но в РФ желтый свет- запрещающий. А у хаммера вполне мог быть зеленый. Это доли секунды. ..т.е. тут точки скажет только видео
1
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Это не маневр. Это проезд перекрестка, и хамер должен был ехать на зеленый или желтый, но так как лада проезжала на желтый, то хамер ехал на красный. Но статья однобоко ( решил проскочить перекресток). Он его не проскакивал , а Проезжал на желтый, что разрешено
Развернуть
Батенька, перечитайте ПДД, вам будет полезно. Если вы всерьез уверены, что желтый это разрешающий сигнал светофора, то ПДД вы знаете хреново. Тем более вы почему-то хаммеру разрешили на желтый трогаться с красного.
1
3
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Таки дела11 февраля 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Вам бы пдд почитать. ..
Проезд на желтый свет - запрещен! !!!
Моду взяли -а че, я же на желтый,проскочу.
В этом году собираются вводить штраф как раз за это и давно пора. Вы не знаете на каком перекрестке это было вот и не болтайте. И я не буду судить, но в РФ желтый свет- запрещающий. А у хаммера вполне мог быть зеленый. Это доли секунды. ..т.е. тут точки скажет только видео
Развернуть
Батенька читайте вы п. 6.14 ПДД
3
4
Согласны с автором?
Таки дела11 февраля 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Батенька, перечитайте ПДД, вам будет полезно. Если вы всерьез уверены, что желтый это разрешающий сигнал светофора, то ПДД вы знаете хреново. Тем более вы почему-то хаммеру разрешили на желтый трогаться с красного.
Развернуть
И моду взяли те, кто по народному правилу досчитать до Трех не могут ,взрослые люди так воспитаны раньше были чтоб трогаться с места. Вы батенка новодел как погляжу.
0
1
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Горожанин11 февраля 2018, 16:30
Жёлтый запрещающий сигнал,но если приходится применить экстренное торможение,то надо ехать на жёлтый
1
5
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Горожанин11 февраля 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Это не маневр. Это проезд перекрестка, и хамер должен был ехать на зеленый или желтый, но так как лада проезжала на желтый, то хамер ехал на красный. Но статья однобоко ( решил проскочить перекресток). Он его не проскакивал , а Проезжал на желтый, что разрешено
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Пункт ПДД РФ 6.2 "ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов;"
П.6.14. "Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение."
И еще п. 10.1. "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства."

Таким образом, при условии, что светофор работал в штатном режиме, кто-то из водителей нарушил правила дорожного движения в части движения на запрещающий сигнал светофора. Если водитель 14-ой не смог остановиться на желтый, то он нарушил правила ДД в части не верно выбранной скорости движения и опять таки проезд на запрещающий сигнал.
Хотя, из статьи не ясны все детали происшествия.
1
2
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Горожанин11 февраля 2018, 17:30
а может мигающий желтый был, ночной режим?
1
0
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Горожанин11 февраля 2018, 17:44
Н 016 НН .
Очередной "индеец" , которому подарили "бусы"
0
2
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Горожанин11 февраля 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Н 016 НН .
Очередной "индеец" , которому подарили "бусы"
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В "вконтактике" даже группы есть "номера 116" . Больные людиB-|
0
0
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Хм11 февраля 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Так их, этих америкосов:-D
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Хамеры в калининграде собирают ты сам пиндосока кусок
0
0
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