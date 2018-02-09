В Казани ходе рейда «Тонировка» сотрудники ГИБДД выявили 130 нарушений

Накануне в Казани в ходе рейда «Тонировка» сотрудники ГИБДД выявили 130 нарушений, передает телеканал «Татарстан 24».

Однако во время рейда удалось выявить и другие правонарушения. Так, водителя иномарки остановили для проверки документов. Оказалось, что молодой человек за рулем находится в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что ранее молодой человек уже был лишен водительских прав за подобное нарушение.

В результате автомобиль нарушителя эвакуировали.

Напомним, за 2017 год в Казани было составлено около 10 тысяч протоколов о нарушениях, связанных с тонированными стеклами. С начала 2018-го уже зарегистрировано более 400 нарушений.

В ГИБДД отмечают, что многие водители не считают большим штраф в 500 рублей, поэтому сразу после того как сотрудник ГИБДД остановит нарушителя и заставит его убрать "тонировку", он вновь едет в специализированный сервис и накладывает пленку.