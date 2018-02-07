В Татарстане автомобиль сбил женщину, столкнув ее с моста

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня утром в Чистополе автомобиль сбил 38-летнюю женщину, столкнув ее с моста, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Водитель «Лады», проезжая по мосту через речку Берняшку, в какой-то момент потерял управление, съехал на пешеходную часть и сбил женщину. В результате она упала с 10-метровой высоты.

Пострадавшая лежала в шоковом состоянии под мостом, ее увезли в больницу.