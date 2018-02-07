Платные парковки в Казани расширятся до Малого Казанского кольца

ProKazan.ru выяснял, как изменится казанский паркинг

В 2018-м году в Казани расширяется зона платных парковок. Об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе исполкома города.

Планируется, что в 2018 году парковочная зона увеличится на 1500 машиномест. Где именно они расположатся, пока точно не известно, но уже есть информация, что парковки охватят территорию в границах Малого Казанского кольца. Трасса Малого Казанского кольца проходит по мосту «Миллениум» и Кировской дамбе, ограничивается улицами Чистопольская, Вахитова, Несмелова, Братьев Петряевых, Назарбаева и Вишневского. Таким образом количество парковочных мест увеличится до 4000.

Границы Малого Казанского кольца обозначены сиреневым цветом

Что касается дальнейшей перспективы развития, то она еще более туманна. До 2020 года зона должна расшириться до 6000 мест, однако где именно, в исполкоме пока не знают. Стоимость парковки составит 50 рублей в час, оплатить можно будет как в паркомате, так и смс-сообщением на короткий номер 3116, а также с помощью электронного портала

- По дальнейшему расширению зоны муниципальных парковок необходимо выполнить обследование улично-дорожной сети города, - пояснили нам в исполкоме. - Необходимо изучить востребованность с учетом обеспечения безопасности дорожного движения. Этот вопрос находится в стадии проработки.

Соотношение «цена-качество» не устраивает?

Представитель ФАР в Казани Рамиль Хайруллин считает, что платные парковки - это неплохо, однако властям города следует заняться улучшением сервиса.

- По сути, сейчас с нас берут деньги за воздух, - прокомментировал Рамиль Хайруллин. - Информация о наполненности парковок, как правило, не соответствует реальности: половина из заявленных оказываются занятыми. Места постоянно завалены снегом, это особенно видно сейчас: дорожные службы просто скидывают снег на парковки. Это точно такая же услуга, как и другая, и предоставляться она должна качественно, а уже потом расширять количество.