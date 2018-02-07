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Платные парковки в Казани расширятся до Малого Казанского кольца

Платные парковки в Казани расширятся до Малого Казанского кольца
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru выяснял, как изменится казанский паркинг

В 2018-м году в Казани расширяется зона платных парковок. Об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе исполкома города.

Планируется, что в 2018 году парковочная зона увеличится на 1500 машиномест. Где именно они расположатся, пока точно не известно, но уже есть информация, что парковки охватят территорию в границах Малого Казанского кольца. Трасса Малого Казанского кольца проходит по мосту «Миллениум» и Кировской дамбе, ограничивается улицами Чистопольская, Вахитова, Несмелова, Братьев Петряевых, Назарбаева и Вишневского. Таким образом количество парковочных мест увеличится до 4000.

Границы Малого Казанского кольца обозначены сиреневым цветом

Что касается дальнейшей перспективы развития, то она еще более туманна. До 2020 года зона должна расшириться до 6000 мест, однако где именно, в исполкоме пока не знают. Стоимость парковки составит 50 рублей в час, оплатить можно будет как в паркомате, так и смс-сообщением на короткий номер 3116, а также с помощью электронного портала

- По дальнейшему расширению зоны муниципальных парковок необходимо выполнить обследование улично-дорожной сети города, - пояснили нам в исполкоме. - Необходимо изучить востребованность с учетом обеспечения безопасности дорожного движения. Этот вопрос находится в стадии проработки.

Соотношение «цена-качество» не устраивает?

Представитель ФАР в Казани Рамиль Хайруллин считает, что платные парковки - это неплохо, однако властям города следует заняться улучшением сервиса.

- По сути, сейчас с нас берут деньги за воздух, - прокомментировал Рамиль Хайруллин. - Информация о наполненности парковок, как правило, не соответствует реальности: половина из заявленных оказываются занятыми. Места постоянно завалены снегом, это особенно видно сейчас: дорожные службы просто скидывают снег на парковки. Это точно такая же услуга, как и другая, и предоставляться она должна качественно, а уже потом расширять количество.

Ольга Плешкова, 08.02.2018, 11:42
Тэги: Парковки
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Комментарии

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Горожанин08 февраля 2018, 11:49
спасибо руководству республики, скорей бы налог на воздух еще ввели.
Лучший комментарий
6
76
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Горожанин08 февраля 2018, 11:51
сначала машин напродают, потом платные парковки
14
9
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Горожанин08 февраля 2018, 12:06
Внутрь малого Казанского кольца попадает не мало жилой зоны. Надеюсь, что то дворов не доберутся при организации платных парковок.
1
25
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Горожанин08 февраля 2018, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
сначала машин напродают, потом платные парковки
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предлагаете запретить продажу автомобилей?
0
15
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Горожанин08 февраля 2018, 12:12
транспортный налог, акциз на топливо, страховка принудительная - нам ссут в глаза, а нам божья роса
4
24
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Горожанин08 февраля 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Продавать при наличии арендованного места на стоянке.
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у нас еще до этого не дошло, как в Китае. Да и что вы, начнут пищать про ущемление прав и тому подобное
4
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Внутрь малого Казанского кольца попадает не мало жилой зоны. Надеюсь, что то дворов не доберутся при организации платных парковок.
Развернуть
А я надеюсь что доберутся, и наконец во дворах посвободнее станет. Задолбали на газонах стоять и у подъездов, я ставлю на платную в 6 минутах пешком за 2000 в месяц, и полно свободных мест на стоянке. Зато в подъезд хрен зайдешь.
18
16
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Внутрь малого Казанского кольца попадает не мало жилой зоны. Надеюсь, что то дворов не доберутся при организации платных парковок.
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Уже добрались
0
10
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Горожанин08 февраля 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
предлагаете запретить продажу автомобилей?
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Да.
2
2
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Горожанин08 февраля 2018, 12:21
Какое.нах еще ''малое казанском.кольцо ''? Кто эту пародию придумывает и внедряет в обиход? Однажды местную власть ''Кремлём '' стали в СМИ называть. Сейчас кольцо малое. Малое кольцо на площади Куйбышева, торговый центр такой. А где среднее и большое кольцо? А квадратом дворовые коробки назвать, не желания?
1
22
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герцог08 февраля 2018, 12:29
Идёт нарушение конституции пешеходов-пройти негде-ограничение шагания
2
4
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Горожанин08 февраля 2018, 12:32
Эти дебилы из исполкома и за существующими парковками следить не умеют, а все никак не нажрутся. На Муштари на местах для парковки сугробы в человеческий рост.
1
29
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Горожанин08 февраля 2018, 12:32
Очередная "победа" путинской и байской власти над народом.
2
13
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Горожанин08 февраля 2018, 12:43
Дикий народ...не понимает,что за все надо платить..это нормально...учиться и работать надо...
9
2
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Горожанин08 февраля 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Ну и правильно предлагает. Все беды от легкой доступности авто. Скоро уж первоклашки обзаведутся тачками. Никаких развязок и расширений дорог не хватит. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт. Нах вот спрашивается тащить на работу машину, которая простоит весь день у бордюра. Только ради выпендряжа, что и ты не хуже других.
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пересаживайся, я только за
2
9
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Горожанин08 февраля 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Дикий народ...не понимает,что за все надо платить..это нормально...учиться и работать надо...
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Ты дебил, за воздух тоже надо платить?
1
12
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Дикий народ...не понимает,что за все надо платить..это нормально...учиться и работать надо...
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Гнать надо руководство города.
0
16
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Горожанин08 февраля 2018, 13:15
В ответ на комментарий пользователя
Идёт нарушение конституции пешеходов-пройти негде-ограничение шагания
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у тебя идет нарушение мозговой деятельности,иди от сюда
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 13:16
Правильное решение, надо думать перед покупкой где авто держать: и дома, и на работе.
Еще борьбу с тряпочками и визитками легализовали скорей.
4
1
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Горожанин08 февраля 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
спасибо руководству республики, скорей бы налог на воздух еще ввели.
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Введем,ты не переживай! Учись пока дышать через раз,может больше положенного протянешь
5
0
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Горожанин08 февраля 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Это тебе пинка дать надо,баран
Развернуть
Ильсурка, перелогинься, палишся:-D
1
8
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Ну и правильно предлагает. Все беды от легкой доступности авто. Скоро уж первоклашки обзаведутся тачками. Никаких развязок и расширений дорог не хватит. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт. Нах вот спрашивается тащить на работу машину, которая простоит весь день у бордюра. Только ради выпендряжа, что и ты не хуже других.
Развернуть
Приезжаешь максимум на час, заплатить готов, а тут номер прикрыли и стоят весь день, еще довольные, что систему обманули. Скорее бы таких таскать начали на штрафстоянку.
6
5
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
спасибо руководству республики, скорей бы налог на воздух еще ввели.
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Ну вот и результат цивилизованные Татары получили : пока дикая срусь ня свое свиное рыло в Татарстан не сувала , Республика разивалась. Как только срусь ня начало сувать сюда в РТ свое дикое,пьяное свиное рыло у цивилизованных Татар сразу начились проблемы из-за срусь ких диких мразей дикарей !
12
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
Дикий народ...не понимает,что за все надо платить..это нормально...учиться и работать надо...
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За что платит? За то, что раньше было бесплатно?! Парковки появились там, где сначала повесили знаки "остановка запрещена", под предлогом что там узко и создаются помехи для движения. Я уверен, и сейчас так же поступят
1
11
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Горожанин08 февраля 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Не руководство надо гнать , а дикарей срусь ких , которые заставляют цивилизованных Татар жить по своим срусь ким диким животным понятиям, навязывая вздаимство и коррупцию.
Финны,Прибалты и даже Грузины правильно сделали : послали срусь ких дикарей подальше и теперь живут как люди. Пора и цивилизованным Татарам от дикой пьяной срусь ни уходить,что бы жить как люди,а не как дикие,пьяные срусь кие, которые всегда были и останутся дикими животными.
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Бедняга, как ты живешь в стране с таким названием. Притесняют тебя, обзывают, заставляют великий могучий учить. Если ты такой цивилизованный, и не как все, зашей свой хлеборез и запрись в землянке в глухом ауле. Или вали в пешее сексуальное из этой страны, в другую, где тебя примут в свою стаю такие же, и флаг даже у тебя будет другой, на радугу подобный
1
9
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Горожанин08 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
А я надеюсь что доберутся, и наконец во дворах посвободнее станет. Задолбали на газонах стоять и у подъездов, я ставлю на платную в 6 минутах пешком за 2000 в месяц, и полно свободных мест на стоянке. Зато в подъезд хрен зайдешь.
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С одной стороны да, проблема с машинами во дворах есть. Дома то строили десятки лет назад и про такой наплыв автомобилей даже не догадывались. В новых домах тоже застройщик не может выкупить еще землю дополнительно для парковки, тогда и жилье дороже будет намного. А паркинги мало кто использует, хотя это очень практично и удобно
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
сначала машин напродают, потом платные парковки
Развернуть
Кто просит брать машину в кредит то. Покупай как японец - сразу с парковочным местом.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Внутрь малого Казанского кольца попадает не мало жилой зоны. Надеюсь, что то дворов не доберутся при организации платных парковок.
Развернуть
Скорее обочины дорог, вблизи жилого массива. Так уже есть где-то, расширится на спальные районы.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
За что платит? За то, что раньше было бесплатно?! Парковки появились там, где сначала повесили знаки "остановка запрещена", под предлогом что там узко и создаются помехи для движения. Я уверен, и сейчас так же поступят
Развернуть
мало ли что раньше было бесплатно. Вот именно, что привыкли к халяве. В других странах платные парковки это норма. И люди давно живут, исходя из своих возможностей. Европеец лишний раз даже не будет кататься в центр на своем авто, чтобы не тратиться на парковку. Теперь можно всегда найти парковочное место, а не кружит по улице в поисках куда приткнуться
1
2
Согласны с автором?
Форвард08 февраля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
А я надеюсь что доберутся, и наконец во дворах посвободнее станет. Задолбали на газонах стоять и у подъездов, я ставлю на платную в 6 минутах пешком за 2000 в месяц, и полно свободных мест на стоянке. Зато в подъезд хрен зайдешь.
Развернуть
Это тебе завидно, что кто то за парковку во дворе не платит, а ты целых 2000 каждый месяц отстегиваешь. Я то же против парковки у входа в подъезд и на тротуарах, если это мешает проходу пешеходов, но если двор большой и всем место хватает, то почему бы не сделать парковку? В любом случае должно быть место для парковки инвалидов, скорой и разворота пожарным. А у нас дороги во дворах узкие.
6
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Приезжаешь максимум на час, заплатить готов, а тут номер прикрыли и стоят весь день, еще довольные, что систему обманули. Скорее бы таких таскать начали на штрафстоянку.
Развернуть
Особенно смешно, когда крутые тачки с закрытыми номерами.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
Ильсурка, перелогинься, палишся:-D
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Чуть что, сразу на личности тут переходят))
2
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Кто просит брать машину в кредит то. Покупай как японец - сразу с парковочным местом.
Развернуть
А если по делам в город, то тоже свое место парковки будете с собой возить ?
Проще срусь ню отсюда выкинуть и тогда не будет вздаимство из воздуха и коррупции в таких размерах.
Цивилизованные предки Татар всегда жили в порядке , пока дикари срусь кие сюда не пришли со своими дикими заверенными пьяными манерами и всей срусь кой дикостью.
8
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Приезжаешь максимум на час, заплатить готов, а тут номер прикрыли и стоят весь день, еще довольные, что систему обманули. Скорее бы таких таскать начали на штрафстоянку.
Развернуть
если по делу приехал, то проще заплатить 50-100 рублей, но без нервов и долгих поисков свободного места припарковаться. А жалуются те, кто любит оставлять машину хоть на весь день, наплевав, что другим тоже нужно парковаться где то
2
2
Согласны с автором?
Форвард08 февраля 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Лучше когда придет время от тебя пьяной срусь кой мрази избавиться на этой цивилизованной Татарской земле. Это будет дешевле и проще , когда придет время.

И запомни срусь кая дикая боярышная мразь , я не в росеи живу ,а на своей земле в Татарстане, коьорая оккупирована срусь кой дикой мразью, мешающая жить тут Татарам на своей земле так кпк они хотят.
Ну ничего развал срашки и побеги срусь ни отсюда стадами уже не за горами. Так что это ты оккупант готовьсч бежать отмюла из цивилизованного Татарстана в свой свинарника - рязань или урюпинск. А я на своей земле,в себя дома.
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А что же ты по-русски пишешь раз такой националист? Пиши на своем и разговаривай на своем, только не говори что тебя никто не понимает, но запомни русские и татары уже давно живут вместе, и все породнились, кровь перемешалась. Татарская культура сохранилась, религия сохранилась, мечетей везде полно, даже кроме Татарстана по всей России их много, в том числе и в Москве. Никто тебя не заставляет принимать чужую веру. Дороги строят хорошие за счет Москвы. Даже выходцы из деревень продвинулись до верхов и качают родную нефть, никто им в этом не мешает. А зря. А ты тут распинаешься, что то кричишь, короче сам себя позоришь. Не будь глупым.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 14:49
Бесплатно должно быть как раньше.Придумывают все как деньги содрать с людей. Фантазеры.
1
4
Согласны с автором?
Форвард08 февраля 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
А если по делам в город, то тоже свое место парковки будете с собой возить ?
Проще срусь ню отсюда выкинуть и тогда не будет вздаимство из воздуха и коррупции в таких размерах.
Цивилизованные предки Татар всегда жили в порядке , пока дикари срусь кие сюда не пришли со своими дикими заверенными пьяными манерами и всей срусь кой дикостью.
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Да ты и не татарин, как и не русский. Вот тебе и плевать, не знаешь жизнь Казани, а просто разжигаешь. Если такой смелый, то скажи это людям смотря в глаза и посмотрим что с тобой будет. А так ты просто ху.ло.
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6
Согласны с автором?
Иван08 февраля 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Ну и правильно предлагает. Все беды от легкой доступности авто. Скоро уж первоклашки обзаведутся тачками. Никаких развязок и расширений дорог не хватит. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт. Нах вот спрашивается тащить на работу машину, которая простоит весь день у бордюра. Только ради выпендряжа, что и ты не хуже других.
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В основном у кого рядом с домом/работой метро или удобный маршрут автобуса/трамвая давно ездят на общественном транспорте. Но это в случае если маршрут дом-работа-дом, а если нужно до работы одного ребенка завезти в школу, второго в садик, на обратном пути заехать в магазин и забрать детей , тут, к сожалению общественный транспорт сильно уступает автомобилю.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
мало ли что раньше было бесплатно. Вот именно, что привыкли к халяве. В других странах платные парковки это норма. И люди давно живут, исходя из своих возможностей. Европеец лишний раз даже не будет кататься в центр на своем авто, чтобы не тратиться на парковку. Теперь можно всегда найти парковочное место, а не кружит по улице в поисках куда приткнуться
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А чего вы радуетесь то? Сделают вам в спальном районе 30 рублей в час оплату. За ночь вам нащелкает 30x10 = 300 рублей, за неделю 1500. А если придется машину оставить на сутки? 30x24=720 рублей. Из среднего дневного заработка в 1500 отдаете 300 рублей = 1200 вам остается. 1200*22=26400 вместо 33000. Итого ежемесячно вы пополняете карман местного чинуши на 6600. Да, парковочное место на частной парковке дешевле, 1500. И тогда какой смысл защищать муниципалитет и его инициативу по безальтернативному отъему денег у граждан?!
С Европой не сравнивайте, там другие зарплаты, другая политика, другой уклад жизни, другие расстояния.
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5
Согласны с автором?
34543634508 февраля 2018, 15:05
Уважаемые автовладельцы!
Чего вы тут все возмущаетесь???? Если не согласны - тогда вы можете выйти на согласованный митинг и выразить своё мнение по этому поводу. А раз этого не происходит, тогда вы в состоянии оплачивать парковку.
А дальше будет хуже: появиться большое кольцо, запретят парковаться во дворах, размежуют и распродадут участки для паркинга, а у кого не будет участка и денег для паркинга, те начнут продавать свои авто и пересаживаться на общественный транспорт.
Возможно вы со мной не согласитесь. Но я уверен что вы все согласитесь со мной хотя бы в том что чем дальше тем будет всё хуже и хуже, лучше никогда не будет.
"...держитесь. Хорошего настроения вам" (с)
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4
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые автовладельцы!
Чего вы тут все возмущаетесь???? Если не согласны - тогда вы можете выйти на согласованный митинг и выразить своё мнение по этому поводу. А раз этого не происходит, тогда вы в состоянии оплачивать парковку.
А дальше будет хуже: появиться большое кольцо, запретят парковаться во дворах, размежуют и распродадут участки для паркинга, а у кого не будет участка и денег для паркинга, те начнут продавать свои авто и пересаживаться на общественный транспорт.
Возможно вы со мной не согласитесь. Но я уверен что вы все согласитесь со мной хотя бы в том что чем дальше тем будет всё хуже и хуже, лучше никогда не будет.
"...держитесь. Хорошего настроения вам" (с)
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Уважаемые пассажиры! У вас ведь тоже увеличивают цены за проезд, тогда чего вы не устраиваете митинги? Вас видимо все устраивает?
0
5
Согласны с автором?
34543634508 февраля 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые пассажиры! У вас ведь тоже увеличивают цены за проезд, тогда чего вы не устраиваете митинги? Вас видимо все устраивает?
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АААА, братюня, не угадал. Я автомобилист и меня всё устраивает и парковки и нынешняя власть и живу я в достатке.
3
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Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:15
Срусь кая мразь сдесь чужие оккупанты , поэтому мэрии Казани надо учитывать мнение только законных людей - Татар.
Срусь не достаточно дать синьку 40% и для нее этого будет достаточно. А так оь срусь ни кроме нытья и ненависти к другим народам и их чиновникам больше ничего нету. Короче мнение животных , т.е. срусь ни не стоит особо учитывать,так как они дикие,пьяные животные и к тому же оккупанты мешающие жить коренным народам на их землях.
7
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Согласны с автором?
Форвард08 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
АААА, братюня, не угадал. Я автомобилист и меня всё устраивает и парковки и нынешняя власть и живу я в достатке.
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Ты из тех, как в той песне "Путина боюсь" Слепакова, да?
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0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
предлагаете запретить продажу автомобилей?
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Сначала подумать, где ее оставлять. По крайней мере, учитывать в составе будущих расходов оплату парковки.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
А чего вы радуетесь то? Сделают вам в спальном районе 30 рублей в час оплату. За ночь вам нащелкает 30x10 = 300 рублей, за неделю 1500. А если придется машину оставить на сутки? 30x24=720 рублей. Из среднего дневного заработка в 1500 отдаете 300 рублей = 1200 вам остается. 1200*22=26400 вместо 33000. Итого ежемесячно вы пополняете карман местного чинуши на 6600. Да, парковочное место на частной парковке дешевле, 1500. И тогда какой смысл защищать муниципалитет и его инициативу по безальтернативному отъему денег у граждан?!
С Европой не сравнивайте, там другие зарплаты, другая политика, другой уклад жизни, другие расстояния.
Развернуть
Какой смысл покупать автомобиль, если его негде оставить?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Гнать надо руководство города.
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Движемся по опыту Москвы. Машин становится много, места всем не хватает.
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0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Какой смысл покупать автомобиль, если его негде оставить?
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Смысл автомобиля в свободном передвижении, чтобы доехать туда, где нет общественного транспорта, либо тогда, когда он уже не ходит. А чинуши, зная это, хватают за горяченькое. Ведь зачем делать удобно? Легче выгоду продумать
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4
Согласны с автором?
казанец08 февраля 2018, 15:54
люди номера авто снегом залепляют
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Гнать надо руководство города.
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Пральна! Всех их на Приморский гектар. Пусть там удащу ищут! Надоели уже, своей безграмотностью.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Идёт нарушение конституции пешеходов-пройти негде-ограничение шагания
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когда машинами заставляют тротуар - да, еще на газоне любят парковаться. Жаль, что за это не могут штраф снять
1
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Смысл автомобиля в свободном передвижении, чтобы доехать туда, где нет общественного транспорта, либо тогда, когда он уже не ходит. А чинуши, зная это, хватают за горяченькое. Ведь зачем делать удобно? Легче выгоду продумать
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Да, всемирный парковочный заговор :-D Удобно было только тем, кто плевать хотел на всех и бросал машину, в итоге вдоль улицы в 2 ряда парковались..понимаю, вам удобно было, но другим людям нет!
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0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Эти дебилы из исполкома и за существующими парковками следить не умеют, а все никак не нажрутся. На Муштари на местах для парковки сугробы в человеческий рост.
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Намного выше, горы просто!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Эти дебилы из исполкома и за существующими парковками следить не умеют, а все никак не нажрутся. На Муштари на местах для парковки сугробы в человеческий рост.
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Когда сравнивают наши платные парковки с европейскими, забывают один важный нюанс: у них практически везде, где есть жилые дома, отведены и обозначены табличками места для парковки местных жителей. Местами они бесплатные, реже- платные, но ща символическую цену. Номера жителей вносятся в базу либо получают спец. наклейки. У нас же плати наравне со всеми просто за то, что авто стоит у собственного дома!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Когда сравнивают наши платные парковки с европейскими, забывают один важный нюанс: у них практически везде, где есть жилые дома, отведены и обозначены табличками места для парковки местных жителей. Местами они бесплатные, реже- платные, но ща символическую цену. Номера жителей вносятся в базу либо получают спец. наклейки. У нас же плати наравне со всеми просто за то, что авто стоит у собственного дома!
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Цены за парковку там не символические, уж не сочиняйте. Парковки дорогие
1
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Сначала подумать, где ее оставлять. По крайней мере, учитывать в составе будущих расходов оплату парковки.
Развернуть
Покупать машину нужно по своим доходам, а не так что все отдал до копейки, а на парковку или качественное обслуживание денег нет...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Цены за парковку там не символические, уж не сочиняйте. Парковки дорогие
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Читайте внимательней, речь как раз о ценах для местных жителей прилегающих домов. Они значительно ниже прочих. Речь не об абсолютных цифрах.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
В основном у кого рядом с домом/работой метро или удобный маршрут автобуса/трамвая давно ездят на общественном транспорте. Но это в случае если маршрут дом-работа-дом, а если нужно до работы одного ребенка завезти в школу, второго в садик, на обратном пути заехать в магазин и забрать детей , тут, к сожалению общественный транспорт сильно уступает автомобилю.
Развернуть
Да и вообще, наглядный пример: понедельник, забытый поселок, кругом горы снега, никто не чистит, междугородним автобусам запретили выезжать, как доехать до той же больницы?
0
0
Согласны с автором?
Гражданин08 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
мало ли что раньше было бесплатно. Вот именно, что привыкли к халяве. В других странах платные парковки это норма. И люди давно живут, исходя из своих возможностей. Европеец лишний раз даже не будет кататься в центр на своем авто, чтобы не тратиться на парковку. Теперь можно всегда найти парковочное место, а не кружит по улице в поисках куда приткнуться
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Когда сравниваете с Европейцами, предлагаю начинать с их уровня жизни и нашем, так будет понятнее потом рассуждать о их платных парковках.
0
3
Согласны с автором?
Гражданин08 февраля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
мало ли что раньше было бесплатно. Вот именно, что привыкли к халяве. В других странах платные парковки это норма. И люди давно живут, исходя из своих возможностей. Европеец лишний раз даже не будет кататься в центр на своем авто, чтобы не тратиться на парковку. Теперь можно всегда найти парковочное место, а не кружит по улице в поисках куда приткнуться
Развернуть
Вообще конечно полная муть брать деньги за стоянку на участке дороги ограниченной паковочными знаками - и всё! Какая же это парковка, это дорога, за которую я уже заплатил и продолжаю платить дорожный налог. Почему я опять должен платить за неё.
Создайте парковку и берите с неё деньги, но на дороге, если это не мешает движению и нет соотвествующих ограничивающих знаков стоянка должна быть бесплатной. Я так думаю...
1
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Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Приезжаешь максимум на час, заплатить готов, а тут номер прикрыли и стоят весь день, еще довольные, что систему обманули. Скорее бы таких таскать начали на штрафстоянку.
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Работают они там!!!
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Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Это тебе завидно, что кто то за парковку во дворе не платит, а ты целых 2000 каждый месяц отстегиваешь. Я то же против парковки у входа в подъезд и на тротуарах, если это мешает проходу пешеходов, но если двор большой и всем место хватает, то почему бы не сделать парковку? В любом случае должно быть место для парковки инвалидов, скорой и разворота пожарным. А у нас дороги во дворах узкие.
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Ты странный. Если бы меня душила жаба платить за охраняемую стоянку, что бы мне мешало ставить машину во дворе? Не находишь, что завидовать тому, что ты сам прекрасно осуществить можешь, просто глупо?
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Горожанин08 февраля 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
предлагаете запретить продажу автомобилей?
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Предлагаю менят мэрию казани
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Горожанин08 февраля 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Особенно смешно, когда крутые тачки с закрытыми номерами.
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это вообще цирк, не позорились бы
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Горожанин08 февраля 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Работают они там!!!
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Искать нужно паркинги рядом или место, где машина никому не мешает
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Вообще конечно полная муть брать деньги за стоянку на участке дороги ограниченной паковочными знаками - и всё! Какая же это парковка, это дорога, за которую я уже заплатил и продолжаю платить дорожный налог. Почему я опять должен платить за неё.
Создайте парковку и берите с неё деньги, но на дороге, если это не мешает движению и нет соотвествующих ограничивающих знаков стоянка должна быть бесплатной. Я так думаю...
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так мешало движению, там по 2 ряда водятлов парковались, потом корячились выезжали, заезжали...место свободное фиг найдешь
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