В Казани сняли на видео, как инспектор ГИБДД перенес пенсионера через дорогу

В Казани сотрудник ГИБДД помог перейти дорогу пожилому человеку на костылях, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Губкина и Кирпичникова, мужчина с костылями шел по проезжей части недалеко от "зебры".

- Полицейские решили помочь мужчине. Один из инспекторов подошел к инвалиду и попытался проводить его на другую сторону улицы, но пешеход с трудом переставлял ноги. Тогда сотрудник ГИБДД взял его на руки и донес до тротуара. По пути пришлось преодолеть преграду в виде высокого сугроба, перед которым спасовал бы даже здоровый человек, не говоря уже о пожилом инвалиде, — отметили в МВД.

Выяснилось, что оказавшим помощь пенсионеру инспектором оказался капитан полиции Игорь Громов, работающий в ГИБДД уже 8 лет.

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