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На улице Сафиуллина водитель Hyundai сбил школьницу с бабушкой, переходивших дорогу

На улице Сафиуллина водитель Hyundai сбил школьницу с бабушкой, переходивших дорогу
16+
Фото: личная страница Vk.com

В Казани на улице Сафиуллина 31-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнюю школьницу и ее 64-летнюю бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, информацию из соцсетей ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, 2 февраля в 15:45 водитель корейского авто напротив дома №17 по улице Сафиуллина в нарушение ПДД не уступил дорогу двум пешеходам и сбил их.

- В результате наезда школьница получила черепно-мозговую травму и вдавленный перелом головного мозга, а пенсионерка - перелом одной из костей, их госпитализировали, - сообщили ProKazan.ru.

Отмечается, что водительский стаж у водителя - 10 лет, нарушений ПДД за последний год не было.

ГИБДД ведет расследование.

 
Денис Зарипов, 04.02.2018, 07:22
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 07:41
Дебилы за рулём надоели если честно.
5
21
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Горожанин04 февраля 2018, 07:49
Смотрел не на дорогу.
0
9
Согласны с автором?
104 февраля 2018, 07:50
на солярисах вообще как то неадекватно ездят. видимо сказывается сильный стресс от напряжного кредита за машину.
Лучший комментарий
7
40
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 07:59
1
0
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 08:08
Ну как же так, а... Вроде и не новичок за рулём, и в целом ПДД соблюдает, раз штрафов нет. И вдруг такая оплошность, двух людей травмировал. Машину конфисковать, продать с торгов, вырученные деньги - на лечение девочки и бабушки.
6
13
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 08:47
Видимо, думал о будущем страны. Только этим можно оправдать.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 08:47
Выдавленный перелом>-(
1
14
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 09:15
В ответ на комментарий пользователя
на солярисах вообще как то неадекватно ездят. видимо сказывается сильный стресс от напряжного кредита за машину.
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Сам то на 14 ездить не устал? Может о кредите задумаешься? Если дадут столько...
12
10
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Горожанин04 февраля 2018, 09:38
У нас полстраны до машины допускать нельзя. Что-то не видно еще ни одного комментария, что пешеходы сами кидаются на машины, особенно на пешеходке, да под зеленый цвет для пешехода.
2
13
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Marat04 февраля 2018, 09:47
0
2
Согласны с автором?
горожанка04 февраля 2018, 10:01
"выдавленный перелом головного мозга"!!!Головной мозг сломать нельзя. Редакторы еще не проснулись, видимо. Правильно писать "вдавленный перелом костей черепа". Девочке с бабушкой выздоровления.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 10:05
Водителя не оправдываю.Но уважаемые товарищи пешеходы.прежде чем переходить дорогу,даже на пешеходном переходе,убедитесь,что вас пропускают.сейчас сразу машину не остановишь,гололед.будте внимательны все,и водители и пешеходы.
4
23
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
Ну как же так, а... Вроде и не новичок за рулём, и в целом ПДД соблюдает, раз штрафов нет. И вдруг такая оплошность, двух людей травмировал. Машину конфисковать, продать с торгов, вырученные деньги - на лечение девочки и бабушки.
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Дык он просто ездил может на авто, не оформленном на него ( родителей, друга, жены). Вот и "штрафов нет,". А может вообще не ездил 10 лет, а права все это время дома валялись. Хотя часто реальные "профессиОналы" ездят отвратительно.
4
2
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Ага04 февраля 2018, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
Выдавленный перелом>-(
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У Дениса тоже "вывих мозга".
0
3
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Горожанин04 февраля 2018, 11:21
Вдавленный перелом головного мозга:)))))))) а бабке одну из костей сломали, одну из 205 :))) автор отморозок просто)
1
7
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Водителя не оправдываю.Но уважаемые товарищи пешеходы.прежде чем переходить дорогу,даже на пешеходном переходе,убедитесь,что вас пропускают.сейчас сразу машину не остановишь,гололед.будте внимательны все,и водители и пешеходы.
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Даунито ты не гоняй. "Убеждаться" можно день простоять.
5
6
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Горожанин04 февраля 2018, 14:10
Слышь умный.у меня 20 лет стаж вождения.поэтому знаю как ездить.случай недавно со мной был.еду в районе халитова.мне зеленый.машин нет ни впереди ни сзади. Замечаю парня стоящего на противоположной стороне.тут он со всей дури побежал через дорогу.как я его не сшибла до сих пор удивляюсь.машину если даже скорость 50 км.ч.очень трудно остановить.
3
3
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Рамиль04 февраля 2018, 14:22
Вся сафиуллина заставлена машинами по обочинам с 2х сторон, из за снега проезжая часть очень узкая, пешеходный переход возле эдельвейса, большой пешеходный трафик. Необходимо поставить лежачие полицейские до и после перехода, И НАКОНЕЦ ЗАПРЕТИТЬ ПАРКОВКУ ВДОЛЬ ОБОЧИН, КАМЕР УСТАНОВИТЬ, ЭВАКУАТОР ПУСТИТЬ.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Вся сафиуллина заставлена машинами по обочинам с 2х сторон, из за снега проезжая часть очень узкая, пешеходный переход возле эдельвейса, большой пешеходный трафик. Необходимо поставить лежачие полицейские до и после перехода, И НАКОНЕЦ ЗАПРЕТИТЬ ПАРКОВКУ ВДОЛЬ ОБОЧИН, КАМЕР УСТАНОВИТЬ, ЭВАКУАТОР ПУСТИТЬ.
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Ко-ко-ко, запретить запретить, запретить, ко-ко-кооо!!!!

Просто водятлам нужно чуть медленнее при такой дороге ездить, а пешим нужно поглядывать перед переходом дороги, пропускают ли их те, кто это делать обязан, или нет. Запретить нужно только дебилов, нормальные люди и среди припаркованных машин нормально проезжают, просто внимательно смотрят и не гонят.
2
1
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Горожанин04 февраля 2018, 15:15
Господа там на Фучика была авария у водоканала и вода пол дня текла на перекрёсток Фучика Сафиулина может он просто затормозить не смог?
0
0
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Горожанин04 февраля 2018, 16:09
конфискация имущества в сторону пострадавших, а оленя на 50 лет лагерей. задолбали. а иначе походу никто ничего не поймет.
0
0
Согласны с автором?
а04 февраля 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
"выдавленный перелом головного мозга"!!!Головной мозг сломать нельзя. Редакторы еще не проснулись, видимо. Правильно писать "вдавленный перелом костей черепа". Девочке с бабушкой выздоровления.
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Похмелюгу ни кто не отменял
0
0
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