На улице Сафиуллина водитель Hyundai сбил школьницу с бабушкой, переходивших дорогу

В Казани на улице Сафиуллина 31-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнюю школьницу и ее 64-летнюю бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, информацию из соцсетей ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, 2 февраля в 15:45 водитель корейского авто напротив дома №17 по улице Сафиуллина в нарушение ПДД не уступил дорогу двум пешеходам и сбил их.

- В результате наезда школьница получила черепно-мозговую травму и вдавленный перелом головного мозга, а пенсионерка - перелом одной из костей, их госпитализировали, - сообщили ProKazan.ru.

Отмечается, что водительский стаж у водителя - 10 лет, нарушений ПДД за последний год не было.

ГИБДД ведет расследование.