В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений

От исполкома потребовали устранить их

В Казани прокуратура провела проверку местных перевозчиков после серии ДТП с автобусами, который случились за последние недели, были обнаружены около 150 нарушений. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.

- Так, в ПАТП-2, ПАТП-4, КПАП N7, КПАТП N9 допускался выпуск на линию транспортных средств с заведомо неисправным рулевым управлением, внешними световыми приборами и дверями. В ряде автобусов также не было тахографов, огнетушителей и аптечек, - сообщили в прокуратуре.

Другие перевозчики также нарушали трудовые права работников, в частности, водители не отдыхали должным образом. При этом в некоторых ПАТП не проводили обязательных периодических медицинских осмотров водителей, а на территорию одного из предприятий в нарушение антитеррористической защищенности мог попасть любой желающий.

- При проверке в МУП "ПАТП 4" выявлены нарушения требований миграционного законодательства. Так, работодатель не сообщил в миграционную службу о трудоустройстве гражданина Узбекистана. Еще один водитель-иностранец управлял автобусом с поддельным водительским удостоверением, - отметили в надзорном ведомстве.

От исполкома города потребовали добиться устранения нарушений, а также заниматься периодической проверкой предоставляемых перевозчиками услуг.