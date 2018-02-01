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В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений

В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений
16+
Фото: архив ProKazan.ru
От исполкома потребовали устранить их

В Казани прокуратура провела проверку местных перевозчиков после серии ДТП с автобусами, который случились за последние недели, были обнаружены около 150 нарушений. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.

- Так, в ПАТП-2, ПАТП-4, КПАП N7, КПАТП N9 допускался выпуск на линию транспортных средств с заведомо неисправным рулевым управлением, внешними световыми приборами и дверями. В ряде автобусов также не было тахографов, огнетушителей и аптечек, - сообщили в прокуратуре.

Другие перевозчики также нарушали трудовые права работников, в частности, водители не отдыхали должным образом. При этом в некоторых ПАТП не проводили обязательных периодических медицинских осмотров водителей, а на территорию одного из предприятий в нарушение антитеррористической защищенности мог попасть любой желающий.

- При проверке в МУП "ПАТП 4" выявлены нарушения требований миграционного законодательства. Так, работодатель не сообщил в миграционную службу о трудоустройстве гражданина Узбекистана. Еще один водитель-иностранец управлял автобусом с поддельным водительским удостоверением, - отметили в надзорном ведомстве.

От исполкома города потребовали добиться устранения нарушений, а также заниматься периодической проверкой предоставляемых перевозчиками услуг.

N. Vildanov, 01.02.2018, 18:10
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 18:29
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ , ВСЕ ШУМАХРЫ , УБИЙЦЫ НА ДОРОГАХ !!!!!!! КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК ???? СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНЫ ПОГИБНУТЬ И СТАТЬЮ ИНВАЛИДАМИ ????????
2
18
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Горожанин01 февраля 2018, 18:33
А как же тот чудило с сериалом ?
1
12
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Оскар01 февраля 2018, 18:33
Исполкому(чиновникам) это не нужно-они на автобусах не ездят.
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0
28
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Горожанин01 февраля 2018, 18:36
Это менталитет.
0
7
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Горожанин01 февраля 2018, 18:43
Проверка - это хорошо! Нужно жестко контролировать их!
0
10
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Горожанин01 февраля 2018, 18:45
Это только реформами аналогичными Петровским или прочих неоднозначных эпох можно исправить. Но тут же все запоют о деспотизме и демократии. Послушал Ксению Собчак, насколько терпения хватило. Говорит, высокие штрафы дисциплинируют, но тут же говорит о демократии. Болото, что сказать.
1
3
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Горожанин01 февраля 2018, 18:58
Нет качественного оказания транспортных услуг, никто не пересядет на общественный транспорт, будет транспортный коллапс повсеместно.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 19:01
Депутаты кричат о убытках из-за их эвакуации с их "рабочих мест". Да хоть они вообще не появляйся там, люди этого не заметят. Но никто не замечает убытков от транспортных проблем.
0
3
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Горожанин01 февраля 2018, 19:16
Автобусы с людьми дрифтят по городу что за го.новая резина уних.....
2
3
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Горожанин01 февраля 2018, 19:36
Нужно заставлять водителей следить за своим автобусом, на котором работают.
1
5
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Горожанин01 февраля 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
А как же тот чудило с сериалом ?
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Рафик не виновен
3
1
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Горожанин01 февраля 2018, 19:54
Может, по примеру образа Екатерины, которой хотели поставить памятник, пригласить на управление мерией финнов, шведов, немцев?
1
4
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Горожанин01 февраля 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Может, по примеру образа Екатерины, которой хотели поставить памятник, пригласить на управление мерией финнов, шведов, немцев?
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Ну, раз у местных ума хватает только на непонятные скульптуры.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Ну, раз у местных ума хватает только на непонятные скульптуры.
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Шутка. Это социальные проблемы, проблемы развития общества и страны, о которых должны головы болеть в кремлях.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Шутка. Это социальные проблемы, проблемы развития общества и страны, о которых должны головы болеть в кремлях.
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Твоя же проблема, выживание. Если что-то придумал, не торопись делиться с обществом, иначе тебе завтра придется придумывать себе что-то новое, чтобы не отставать.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Твоя же проблема, выживание. Если что-то придумал, не торопись делиться с обществом, иначе тебе завтра придется придумывать себе что-то новое, чтобы не отставать.
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И ради бога, не играй пешкой в чужих играх.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:16
Нужно разбираться с тем, как работает ОТ. Все-таки аварии участились, судя по новостям и если автопарк не следит за состоянием автобусом, это проблема.
0
3
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Горожанин01 февраля 2018, 21:07
Шторки тряпки тонировки обдерите с кабин и перегородок водительских.
0
4
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правдоед01 февраля 2018, 21:18
как мило, оказывается их до этого не проверяли？！
0
4
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Горожанин01 февраля 2018, 21:19
Америку открыли!
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
Проверка - это хорошо! Нужно жестко контролировать их!
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Показуха перед выборами.
После выборов стоимость проезда повысят
2
3
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Горожанин01 февраля 2018, 21:50
А не наведут порядок,потому что всё патп частное уже почти,только один маршрут ещё якобы государственный. А гоняют они потому,автобус по договору берешь в аренду,и за солярку платишь сам же,солярку покупаешь только у них же в 2 раза дороже,после этого ставят пломбу,чтобы в другом месте не заправлялся. Кондуктору тоже сам платишь,за шины платишь сам же,да за всё платишь сам. Поэтому и не работают нормальные водители там. Тут так же как в такси когда берешь авто в аренду и платишь за аренду только автобуса,и у них есть тетрадка такая,если не привез нужную сумму за день, в эту тетрадку пишут долг.вот так вот.
1
2
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руслан01 февраля 2018, 21:53
когда план отменят ,будет порядок.
1
4
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Сосед01 февраля 2018, 22:09
Как же задолбали автобусники с колхозным ДХО, в темное время суток едут, слепит ужасно, как сварка
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 22:24
В ответ на комментарий пользователя
Проверка - это хорошо! Нужно жестко контролировать их!
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Вот с этого и нужно начинать. Исполком будет регулярно проверять, чтобы не расслаблялись. Тогда и работать ОТ будет лучше.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 22:25
В ответ на комментарий пользователя
А не наведут порядок,потому что всё патп частное уже почти,только один маршрут ещё якобы государственный. А гоняют они потому,автобус по договору берешь в аренду,и за солярку платишь сам же,солярку покупаешь только у них же в 2 раза дороже,после этого ставят пломбу,чтобы в другом месте не заправлялся. Кондуктору тоже сам платишь,за шины платишь сам же,да за всё платишь сам. Поэтому и не работают нормальные водители там. Тут так же как в такси когда берешь авто в аренду и платишь за аренду только автобуса,и у них есть тетрадка такая,если не привез нужную сумму за день, в эту тетрадку пишут долг.вот так вот.
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так если не наведут порядок в работе, то и запретят выходить на маршруты
0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 22:43
Если ты не знаешь на что ориентироваться, то так и происходит, то находишь, то теряешь.
0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
Если ты не знаешь на что ориентироваться, то так и происходит, то находишь, то теряешь.
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Я даже не знаю, что вас сказать, досточтимые сми.
Решили вы хоть одну проблему, асфальта до ваших апортаментов?
0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:05
В ответ на комментарий пользователя
так если не наведут порядок в работе, то и запретят выходить на маршруты
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пусть пусть проверками замучают, давно уже требовалось заняться проверкой общественного транспорта. Многие водители и сами не считают нужным проверять автобус перед рейсом
1
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:07
В ответ на комментарий пользователя
А не наведут порядок,потому что всё патп частное уже почти,только один маршрут ещё якобы государственный. А гоняют они потому,автобус по договору берешь в аренду,и за солярку платишь сам же,солярку покупаешь только у них же в 2 раза дороже,после этого ставят пломбу,чтобы в другом месте не заправлялся. Кондуктору тоже сам платишь,за шины платишь сам же,да за всё платишь сам. Поэтому и не работают нормальные водители там. Тут так же как в такси когда берешь авто в аренду и платишь за аренду только автобуса,и у них есть тетрадка такая,если не привез нужную сумму за день, в эту тетрадку пишут долг.вот так вот.
Развернуть
ну а кто платить должен? Сами следите за своим транспортом, раз уж на то пошло. Либо вообще не работайте в этой сфере
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:14
Проблему нужно решать!
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:19
В ответ на комментарий пользователя
Проблему нужно решать!
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Это проблема нового поколения.
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Проблему нужно решать!
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ХЗ. решайте сами.
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:39
Уже год я читаю проказан... когда реже, когда чаще...
0
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Горожанин01 февраля 2018, 23:43
Есть факт, что происходит, а что, о чем ты мечтаешь.
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Горожанин01 февраля 2018, 23:44
Мне интересен факт, когда, что и как.
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Горожанин01 февраля 2018, 23:59
А в троллейбусных депо все замечательно?
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Горожанин02 февраля 2018, 00:04
Ну а отстаивать право парковки возле кокой-то, например, на, не нужной гостиницы, это полный бред.
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Горожанин02 февраля 2018, 00:05
блдь, за кого вы считаете своего читателя?
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Горожанин02 февраля 2018, 00:21
В ответ на комментарий пользователя
А в троллейбусных депо все замечательно?
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работал в троллейбусном - там тоже жопа
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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