В Татарстане Ford столкнулся с фурой: погибли три человека

Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии

В Рыбно-Слободском районе Татарстана сегодня днем в столкновении Ford и фуры погибли три человека, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В 15:10 около села Большой Машляк Ford выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

- В результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Мамадышскую центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

ГИБДД ведет расследование столкновения.