На проспекте Ямашева столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани на проспекте Ямашева сегодня утром столкнулись два красных автобуса маршрутов №36 и №60, об этом сообщили очевидцы.

ДТП, по данным ГУ МЧС России по РТ, случилось в 7:20 напротив дома №115. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

Отмечается, что в салоне автобуса маршрута №60 находились 60 человек, а в автобусе №36– 12 пассажиров.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорой". Обстоятельства столкновения уточняются.